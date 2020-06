Wybory 2020. Jak zagłosować poza miejscem zameldowania? Podpowiadamy

Wybory prezydenckie 2020 coraz bliżej. Wszyscy, którzy chcą wziąć w nich udział, a 28 czerwca będą przebywali poza miejscem swojego zameldowania, muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Każdy wyborca może wziąć w nich udział głosując w lokalu wyznaczonym zgodnie z jego miejscem zameldowania. Co zrobić jeśli tego dnia będziemy przebywać w innej miejscowości? Istnieje kilka nieskomplikowanych sposobów, dzięki którym weźmiemy udział w wyborach w dowolnym miejscu w Polsce.

Przypomnijmy, że wniosek o głosowanie poza miejscem swojego zameldowania może złożyć każdy obywatel RP, który:

Ma ukończone 18 lat

Posiada prawa wyborcze

chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stale

chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów

nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Najprostszym sposobem, dzięki któremu będziemy mogli głosować w dowolnym miejscu w kraju, jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Tego typu dokument otrzymamy w gminie, w której jesteśmy zameldowani.

Zaświadczenie uprawnia nas do głosowania w dowolnej komisji w Polsce oraz za granicą, po jego okazaniu w danym lokalu wyborczym. Wniosek o wydanie dokumentu możemy złożyć na platformie ePUAP lub udając się osobiście do urzędu gminy. O zaświadczenie można starać się najpóźniej do 26 czerwca.

Wybory 2020. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Jedną z popularniejszych metod na głosowanie poza miejscem naszego zameldowania jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Uprawnia nas to do jednorazowego wzięcia udziału w wyborach w miejscu swojego czasowego pobytu.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Na stronie rządowej znajdziecie wszelkie informacje na temat spisu dokumentów, które są wymagane przez poszczególne urzędy w kraju.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 23 czerwca.

Wybory 2020. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

To najwygodniejsza metoda dla tych, którzy chcą głosować w miejscu swojego zamieszkania, jednak nie są w nim zameldowani. Zmiana nie będzie obowiązywać tylko w najbliższych wyborach, ale także w kolejnych. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub osobiście w urzędzie gminy czy miasta.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że mieszkamy na terenie danej gminy. Może być to np: umowa najmu mieszkania lub rachunek za gaz czy prąd na nasze imię i nazwisko. Decyzja wydawana jest przez urząd w ciągu 3-5 dni. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 23 czerwca.