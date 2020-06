Wybory prezydenckie 2020. Podpowiadamy, jak dopisać się do spisu i wpisać do rejestru online

Wybory 2020 już wkrótce. W tym roku głosować będzie można korespondencyjnie lub tradycyjnie. W drugim wypadku możemy dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców, by głosować poza miejscem zamieszkania. Wniosek można złożyć przez internet.

Od 3 czerwca można złożyć wniosek o dopisanie się do spisu lub wpisanie do rejestru wyborców. Dzięki temu, w przypadku głosowania tradycyjnego, będziemy mogli zagłosować w wyborach 2020 w dowolnym, najbardziej pasującym nam miejscu – niekoniecznie w miejscu naszego zameldowania. Wraz z Ministerstwem Cyfryzacji podpowiadamy, jak łatwo załatwić formalności.

Wybory prezydenckie 2020

Pierwsza tura wyborów prezydenckich miała odbyć się 10 maja 2020 roku, ale ze względu na epidemię COVID-19 została przełożona. Nowa data została wyznaczona na 28 czerwca 2020 roku. Ewentualna druga tura odbędzie się zaś 12 lipca 2020 roku.

W tym roku możliwe będzie głosowanie metodą tradycyjną – w lokalach wyborczych – lub korespondencyjnie. Już 4 czerwca na portalu GOV.pl ruszy e-usługa umożliwiająca zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego. Ci, którzy chcą zagłosować w lokalu wyborczym mają też szansę na zmianę miejsca głosowania.

Dopisanie do spisu czy wpis do rejestru?

Na początku warto wyjaśnić te dwa pojęcia, by nie było wątpliwości, który wniosek złożyć.

Wpis do rejestru pozwoli wam na stałe zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chcecie głosować tam, gdzie mieszkacie, a gdzie nie jesteście zameldowani i to nie tylko ten jeden raz, ale także w innych, przyszłych wyborach.

Dopisanie do spisu z kolei pozwoli wam jednorazowo zagłosować w nadchodzących wyborach prezydenckich. W następnych zagłosujecie już u siebie.

Wpis do rejestru wyborców

Jeśli planujecie wpisać się do rejestru odbiorców, to należy to zrobić z wyprzedzeniem, ponieważ wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika.

- Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Aby złożyć wniosek przez internet będzie konieczne założenie profilu zaufanego – jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, w tym poradniku podpowiadamy, jak to zrobić.

Należy również przygotować: skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Dodatkowo może być wymagany jeden lub więcej z następujących dokumentów: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający wasze miejsce zamieszkania.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców? Na GOV.pl wybierz e-usługę "Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców".

Kliknij przycisk "Złóż wniosek" i zaloguj się profilem zaufanym (lube-dowodem, jeśli go masz).

Wybierz obywatelstwo.

Zaadresuj wniosek – wybierz urząd gminy, w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.

Podaj dane dowodu osobistego (nazwę i numer) – dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.

Dołącz dodatkowe załączniki, które pozwolą zweryfikować miejsce Twojego stałego zamieszkania.

Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że pod nim mieszkasz.

Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail. Następnie należy poczekać na odpowiedź z urzędu – samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, urzędnik może skontaktować się z Tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV. Decyzja zostanie podjęta w ciągu 5 dni roboczych.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcecie zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie was w miejscu zameldowania, to możecie skorzystać z opcji dopisania się do spisu. By to zrobić: Na GOV.PL wybierz e-usługę "Dopisz się do spisu wyborców".

Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail. Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez na koncie Mój GOV.