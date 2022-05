Włosi wyślą artylerię Ukrainie? Padła nazwa sprzętu

FH-70 to holowana haubica opracowana przez Włochy , RFN i Wielką Brytanię. Sprzęt został wprowadzony do uzbrojenia tych państw w 1978 r. Za produkcję haubicy odpowiada niemiecka spółka Rheinmetall.

FH-70 jest holowana ciągnikiem trzech marek: MAN (RFN), Forden (Wielka Brytania) i FIAT 6605 TM (Włochy). Szybkostrzelność tej broni wynosi 6 strz./min., a jej prędkość marszowa to 100 km/h. Prędkość wylotowa pocisku wynosi z kolei 827 m/s.

Zauważono go blisko Tajwanu. To chiński lotniskowiec

W zależności od zastosowanej amunicji efektowny zasięg ognia mieści się w przedziale od 24 km do 30 km. Masa haubicy wynosi 9,3 t. Do obsługi tej broni potrzeba od siedmiu do ośmiu żołnierzy. Z FH-70 można odpalać nie tylko standardową amunicję NATO kal. 155 mm, ale także naprowadzany laserowo amerykański pocisk M712 Copperhead.