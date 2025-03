Wielka siódemka polskiej armii. Przyszłość polskich sił zbrojnych według MON‑u

Modernizacja techniczna, prowadzona przez MON w ostatnich latach, przebiega pod presją rosyjskiego zagrożenia. Brak czasu i liczone w dekadach zaniedbania wymuszają pozyskiwanie nowej broni w sposób , który budzi niekiedy kontrowersje. Są one związane m.in. z trybem zakupów (brak postępowania konkurencyjnego), sposobem finansowania i ograniczeniem korzyści dla polskiego przemysłu .

Towarzyszące "wielkiej siódemce" założenia, cele i pomysły przy różnych okazjach omawia m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Zrobił to również podczas konferencji "Przyszłość Sił Powietrznych RP", gdzie przedstawił prezentację zatytułowaną "Zasadnicze kierunki rozwoju S.C. RP - Wielka 7".

Wielka siódemka jest w tym przypadku czytelnym nawiązaniem do słynnej " wielkiej piątki " - amerykańskiego programu modernizacyjnego, w wyniku którego w siłach zbrojnych pojawił się czołg M1 Abrams, bojowy wóz piechoty M2 Bradley, śmigłowce AH-64 i UH-60, a także system przeciwlotniczy Patriot. Sprzęt ten zdefiniował oblicze amerykańskiej armii na niemal pół wieku.

Jak w takim kontekście prezentuje się polska "Wielka siódemka"? Nie są to konkretne systemy uzbrojenia, ale pomysły na to, co powinno stanowić podstawę polskich sił zbrojnych.