Historyczna chwila dla polskiego F‑35. USA pokazały zdjęcie

W internecie pojawiło się właśnie zdjęcie historycznego wydarzenia, do którego doszło 6 marca 2025 r. nad północnym Arkansas. Polski F-35A Lighting II został po raz pierwszy zatankowany w powietrzu przez amerykański tankowiec KC-135 Stratotanker ze 126. Skrzydła Tankowania Powietrznego Gwardii Narodowej Illinois. To wydarzenie było częścią współpracy w ramach programu partnerskiego między Polską a stanem Illinois.

Illinois i Polska współpracują w ramach programu partnerskiego od 1993 r. Program ten łączy Gwardię Narodową stanów USA z międzynarodowymi partnerami wojskowymi w celu współpracy i szkoleń. - Historycznie to my jeździliśmy do Polski, aby wspierać ich myśliwce - powiedział Meyers. - To pierwszy raz, kiedy możemy to zrobić w USA, wspierając ich potrzeby szkoleniowe z baz tutaj w USA.