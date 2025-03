Najdłuższy w historii patrol okrętu z rakietami jądrowymi. Nie wiadomo, gdzie pływał

HMS "Vanguard" należy do kategorii okrętów, nazywanych boomerami. To duże jednostki z na pędem jądrowym, mające na pokładzie międzykontynentalne pociski balistyczne z głowicami jądrowymi. Wielka Brytania dysponuje obecnie czterema takimi jednostkami, nalezącymi do typu Vanguard - są to okręty HMS "Vanguard", "Victorious", "Vigilant" i "Vengeance".