AWACS-y dla Ukrainy. Znacznie zwiększą jej możliwości obrony powietrznej

Radar pracuje w paśmie S i jest w stanie śledzić do 300 celów jednocześnie, zarówno na dużych, jak i niskich pułapach, bez względu na warunki pogodowe. To pozwala nie tylko na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, takich jak wrogie myśliwce, drony czy pociski manewrujące, ale również na skuteczne kierowanie działaniami własnych sił powietrznych.

W kokpicie Saabów 340 AEW&C znajdują się stanowiska dla kilku operatorów systemów pokładowych, którzy odpowiadają za analizę danych radarowych, identyfikację celów oraz przekazywanie informacji do stanowisk dowodzenia. Systemy łączności umożliwiają współpracę z innymi jednostkami NATO dzięki kompatybilności z Link 16, co czyni te maszyny bardzo cennym narzędziem w ramach sojuszniczych operacji.

Saab 340 AEW&C wyposażono w dwa silniki turbośmigłowe General Electric CT7-9B, które pozwalają na osiąganie prędkości przelotowej rzędu 450 km/h. Maksymalny pułap operacyjny tej maszyny wynosi ok. 7,5 tysiąca metrów. Zasięg samolotu wynosi do 1750 kilometrów, co w połączeniu z możliwością długotrwałego przebywania w powietrzu (do 9 godzin) daje mu dużą swobodę operacyjną w patrolowaniu wybranych obszarów. Warto zwrócić uwagę, że ze szwedzkich samolotów Saab 340 AEW&C korzysta również Polska.