Nowy raport NATO. Sojusz ma za mało wojska, brakuje 49 brygad

Kraje NATO muszą wzmocnić swoje siły zbrojne, a Sojusz potrzebuje znacznych środków finansowych, aby to osiągnąć. Zagwarantowanie wymaganych zdolności oznacza rozbudowę lądowego komponentu nawet o 50 proc. To główne wnioski płynące z nieopublikowanego natowskiego dokumentu, do którego dotarł "Welt".