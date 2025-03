Mocarstwo przekazało już prawie wszystkie samoloty. Znaczący wzrost siły Chorwacji

Francja przekazała Chorwacji niemal wszystkie zamówione myśliwce Rafale, jak podaje "Hrvatski vojnik" . Do pełnej eskadry 12 sztuk brakuje już tylko jednego samolotu. Dostawy realizowane są na mocy umowy z listopada 2021 roku, obejmującej 12 myśliwców Rafale F3-R.

Umowa przewidywała dostarczenie 10 jednomiejscowych i 2 dwumiejscowych używanych maszyn, a także sprzętu towarzyszącego, części zamiennych i pakietu szkoleniowego. Decyzję o zakupie podjęto 28 maja 2021 roku, a najstarszy z przekazanych samolotów ma 10 lat. Pierwszy dwumiejscowy myśliwiec trafił do Chorwacji 2 października 2023 roku, a do listopada 2023 roku Chorwacja miała już trzy myśliwce.

Początkowo planowano dostarczenie pierwszych sześciu samolotów w 2024 roku., a reszty w 2025 roku, ale harmonogram przyspieszono. Siódmy myśliwiec dotarł w listopadzie 2024 roku, a ósmy miesiąc później. Z kolei 11 przyleciał 20 marca 2025 roku, co sprawia, że 191 Eskadra 91. Skrzydła lotnictwa Chorwacji ma już prawie wszystkie maszyny.

Rafale to wielozadaniowy myśliwiec produkowany przez francuską firmę Dassault Aviation. Jego projekt rozpoczęto w latach 80. XX wieku, a efekt prac do służby wszedł w 2001 roku. Rafale jest dostępny w trzech wariantach: jednomiejscowym Rafale C, dwumiejscowym Rafale B oraz pokładowym Rafale M.