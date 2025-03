Polski pilot F‑16 w widowiskowym przelocie. Przywitał wiosnę na swój sposób

"Nie wiemy jak Wy, ale my widzimy dziś co najmniej trzy powody do uśmiechu. Po pierwsze - jest piątek, po drugie - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, a po trzecie ten dzień zaczynamy w towarzystwie" - przekazało na Facebooku Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie dołączając nagranie z podniebnych popisów pilota F-16 Tiger Demo Team Poland. Film z przelotu miastem został opatrzony energetyczną oprawą kawałka "Eye of the Tiger" zespołu Survivor, który z pewnością zgrywa się z nazwą grupy.