Wygląda jak maska Predatora. Zatrzymuje pociski

Francuskie laboratorium Battle-Lab Terre chwali się przeprowadzaniem testów futurystycznego hełmu Ronin od japońskiej firmy Devtac pierwszy raz pokazanego w 2017 roku. Jest on testowany pod kątem efektywności w warunkach bojowych, takich jak te na Ukrainie, gdzie bliskie starcia w okopach oraz zagrożenie odłamkami artyleryjskimi są codziennością.

Ronin wykonany z kevlaru x wymiennymi płytkami balistycznymi o grubości do 7 mm ma zapewniać ochronę klasy IIIA dla normy NIJ. Oznacza to odporność na pociski z naboju kal. .44 Magnum, a soczewki są odporne na ostrzał śrutem ze strzelb gładkolufowych przy zapewnieniu 80 proc. ochrony łowy noszącego. Co więcej, te są wyposażone w system odgławiania oparty o dwa wentylatory dbające o obieg powietrza zasilane przez baterie typu AAA pozwalające na 6 godzin pracy.