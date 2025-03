Niemiecka firma Isar Aerospace planuje przeprowadzenie testowego lotu swojej rakiety Spectrum . To znaczące wydarzenie dla Europy, bowiem zwiększa niezależność w dziedzinie lotów orbitalnych.

Spectrum to dwustopniowa rakieta mierząca 28 metrów, która korzysta z ciekłego tlenu i propanu, co zapewnia wydajny i ekologiczny napęd, ograniczając wpływ na środowisko. Te materiały pędne charakteryzują się najwyższym impulsem specyficznym dla gęstości spośród wszystkich paliw węglowych. Wydarzenie jest wyjątkowe i może przejść do historii jako pierwszy europejski start komercyjnej rakiety orbitalnej. Jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie, rakieta wystartuje Centrum Kosmicznego Andøya w Norwegii już 24 marca.