Pierwsze centrum IBCS jest już gotowe. To mózg polskiej obrony przeciwlotniczej

To właśnie takie – wyprodukowane dla Polski – stanowisko zaprezentował 20 lipca koncern Northrop Grumman . Polska jest na razie jedynym poza Stanami Zjednoczonymi użytkownikiem tak zaawansowanego systemu zarządzania obroną przeciwlotniczą, określanego jako JADC2 (Joint All-Domain Command and Control).

Rozwijany od 2004 roku IBCS to system o architekturze określanej jako "plug and fight" (podłącz i walcz). Jego zadaniem jest integracja radarów z systemami bojowymi, jak np. wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych. IBCS to rodzaj centrali, do której można "podłączyć" różne sensory i efektory, zapewniając między nimi niezakłóconą komunikację i możliwość dowodzenia całością z jednego miejsca.