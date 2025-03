Program HYDIS. Europa chce się bronić przeciwko pociskom hipersonicznym

Program Hypersonic Defence Interceptor System (HYDIS) to europejska inicjatywa mająca na celu opracowanie nowoczesnego systemu przechwytującego zdolnego do skutecznej ochrony terytorium Europy, jej ludności, kluczowych obiektów oraz sił rozmieszczonych w terenie przed zagrożeniami związanymi z pociskami hipersonicznymi.

Inicjatywa ma ogromne znaczenie, ponieważ obecnie Europa nie dysponuje w pełni skutecznymi systemami obrony przeciwko pociskom hipersonicznym, które są jednym z najnowocześniejszych i najtrudniejszych do przechwycenia zagrożeń. Wynika to m.in. z prędkości, z jaką się poruszają (przekracza ona 5 Ma, czyli ponad 6000 km/h), a także ich trudnej do przewidzenia trajektorii lotu, związanej ze zdolnością do manewrowania w atmosferze.