Wchodzimy w nową erę. Futurystyczny samolot wkrótce we flocie Kanady

Co odróżnia go od zwykłego samolotu poza futurystyczną konstrukcją skrzydeł? Kona może operować w trudnym terenie - jest przystosowany do pracy na żwirowych i nieutwardzonych pasach startowych, dzięki czemu mogą startować i lądować na pasach o długości do ok. 800 metrów. Dla porównania Boeing 737-200 wymaga pasa o długości około 1700 metrów do startu oraz utwardzonej nawierzchni.