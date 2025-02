Pierwsze takie spotkanie. F‑35 w towarzystwie Su‑57

"Po raz pierwszy w historii na Aero India 2025 zaprezentowane zostaną dwa z najnowocześniejszych na świecie myśliwców piątej generacji – rosyjski Su-57 oraz amerykański F-35 Lightning II. Wydarzenie to stanowi kamień milowy w globalnej współpracy obronnej i postępie technologicznym, oferując miłośnikom lotnictwa oraz ekspertom wojskowym wyjątkową okazję do zobaczenia tych zaawansowanych maszyn bojowych" - przekazało Ministerstwo Obrony Indii w oficjalnym komunikacie.

Z biegiem czasu Indie zaczęły jednak rozważać włączenie myśliwców piątej generacji, takich jak F-35 Lightning II i Su-57, do programu MRFA. Wpływ na taką decyzję najprawdopodobniej miały opóźnienia w programie LCA (Light Combat Aircraft), zakładającego opracowanie i budowę lekkiego, wielozadaniowego myśliwca, który zastąpiłby przestarzałe samoloty MiG-21 w indyjskich siłach powietrznych, a także plany Pakistanu. Państwo to jest zainteresowane zakupem 40 chińskich myśliwców J-35. Jego realizacja mogłaby znacząco wpłynąć na układ sił w regionie, dlatego też Indie dążą do szybkiego sfinalizowania przetargu, aby wzmocnić swoje siły powietrzne i zapewnić sobie przewagę technologiczną.

"Flagowy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy o właściwościach stealth został zaprojektowany z myślą o dominacji w powietrzu oraz zdolnościach uderzeniowych. Wyposażony w zaawansowaną awionikę, zdolność do lotu z prędkością naddźwiękową bez dopalacza (supercruise) i technologie stealth" - tak Ministerstwo Obrony Indii przedstawia Su-57 we wspomnianym komunikacie. Z kolei jego amerykański "przeciwnik" został opisany jako: "Lockheed Martin F-35 Lightning II, najpowszechniej wykorzystywany myśliwiec piątej generacji, łączy zaawansowaną technologię stealth, niezrównaną świadomość sytuacyjną oraz zdolności bojowe w ramach sieciocentrycznego pola walki".

Myśliwce F-35 dostępne są w trzech wariantach. F-35A to podstawowy wariant przeznaczony dla sił powietrznych, F-35B to wersja zaprojektowany z myślą o operacjach z krótkich pasów startowych oraz lotniskowców bez katapult, a F-35C to wersja przeznaczona do operacji z pokładów lotniskowców wyposażonych w katapulty. Warto przypomnieć, że w 2010 r. Marynarka Wojenna Indii wykazała zainteresowanie myśliwcami F-35B i F-35C. Te pierwsze były rozważane jako potencjalny następca dla starzejących się samolotów Sea Harrier, mogących operować z lotniskowców takich jak np. INS Vikrant, czy INS Vikramaditya. Jednocześnie analizowano możliwość wykorzystania F-35C. Ostatecznie kwestie techniczne i finansowe skłoniły Indie do innych wyborów.