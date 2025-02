Kto handluje z Rosją? Tajemniczy klient na myśliwce Su‑57

Targi Aero India 2025 to dopiero druga - po Airshow China 2024 w Chinach - międzynarodowa impreza, na której Rosjanie promują Su-57 i jednocześnie pierwsza, na której doszło do spotkania Su-57 z F-35 . O ile jednak Amerykanie znacząco ograniczyli demonstracje swojej maszyny, Rosjanie starają się uczynić z Su-57 gwiazdę targów odbywających się w Bangalore. Liczne pokazy w połączeniu z deklaracjami przedstawicieli agencji Rosoboroneksport są przez cześć obserwatorów odbierane jako próby przysłaniania licznych problemów związanych z Su-57.

Jedno pozostaje jednak niezmienne - wciąż nie ujawniono, jaki kraj jako pierwszy zamówił i otrzyma myśliwce Su-57. Lista potencjalnych kontrahentów jest jednak w tym przypadku stosunkowo wąska, chociaż przez pewien czas wyglądało to inaczej, a w gronie zainteresowanych wymieniano nawet Turcję . W ostatnich miesiącach analitycy ograniczyli ją wyłącznie do Korei Północnej, Iranu oraz Algierii. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz zakładający, że chodzi o ostatnie z wymienionych państw.

Su-57 to maszyna mierząca ok. 22 m długości, zdolna do osiągania prędkości ponad 2 Ma (ok. 2450 km/h) i operowania na pułapie 20 tys. m. Jest wyposażony w działko 9A-4071K kal. 30 mm i dostosowany do przenoszenia pocisków rakietowych na 12 węzłach (sześciu wewnętrznych i sześciu zewnętrznych).