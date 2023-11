W 1967 r. Izrael pokonał Egipt w 6 dni. Dziś jego rywal ma dużo lepszą technologię

Rok 2023. 31 października rakieta przeciwpancerna wystrzelona przez palestyńskich bojowników uderzyła w transporter opancerzony, zabijając co najmniej dziewięciu izraelskich żołnierzy. Washington Post zauważa, że kiedyś izraelskie siły zmagające się z powstaniami palestyńskimi musiały stawić czoła kamieniom i koktajlom Mołotowa, teraz natomiast mają do czynienia z rakietami naprowadzanymi laserowo i amunicją przeciwpancerną.

Bojownicy Hamasu dysponują między innymi karabinami wyborowymi PSL z Rumunii, karabinami FN FAL, uniwersalnymi karabinami maszynowymi PKM oraz karabinkami AK/AKM. Do tego dochodzą granatniki RPG-7 (zdolne do przepalania pancerzu o grubości 600 mm) oraz miny przeciwpancerne YM-2 (z 6 kg materiału wybuchowego). To przeciwpancerne uzbrojenie pochodzi z Iranu – podobnie jak pociski kierowane (ppk) RAAD-T o zasięgu ok. 3 km. Te ostatnie stanowią rozwinięcie koncepcji poradzieckiego systemu 9M14 Malutka i wykorzystują półautomatyczny system naprowadzania wzdłuż linii celowania.