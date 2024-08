Uzbrojony Cybertruck Kadyrowa. Wybór broni zadziwia

Z kolei z zewnątrz Kord jest podobny do NSW i najłatwiej go odróżnić po mniejszej liczbie nitów na komorze zamkowej i teoretycznie nowość powinna mieć hamulec wylotowy, ale część ma lufę ze starym urządzeniem wylotowym. Ze względu na zasilanie potężnym nabojem 12,7x108 mm zdolnym bez problemu poradzić sobie z przeszkodami pokroju worków z piaskiem czy ścianami budynków masa broni jest znaczna i wynosi 25 kilogramów.

Dla najpopularniejszego pocisku o masie około 740 granów (48 g) rozpędzanego do około 820 m/s energia wylotowa przekracza 16 tys. J co zapewnia skuteczne rażenie celów w budynkach na odległości nawet ponad kilometra. Dla porównania pociski wystrzelone np. z karabinu FN FAL mają energię wylotową rzędu 3 tys. J. To sprawia, że ochrony przed pociskami z tego typu broni ochrony nie zapewni żadna kamizelka kuloodporna i osłonę mogą zapewnić tylko pojazdy opancerzone i to nie wszystkie.