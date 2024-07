Dron kamikadze Huti vs statek. Uratowała go "prawa ręka wolnego świata"

Ochrona najpewniej należała do jednej z wielu prywatnych morskich firm militarnych, które oferują ochronę na otwartym morzu poza wodami terytorialnymi państw i portami, gdzie często istnieją przepisy zakazujące załodze posiadania broni. Tego typu firmy najczęściej podstawiają ochronę przed niebezpiecznym regionem i zabierają ją po jego przepłynięciu.

Zaprojektowany w latach 50. XX wieku i wprowadzony do służby w 1953 roku w belgijskich siłach zbrojnych karabin FN FAL wyprzedzał swoją epokę, ponieważ oferował ogromną siłę ognia w nowoczesnym i lekkim na tle poprzedników opakowaniu. Nic więc dziwnego, że szybko, bo zaledwie dla lata później pojawiły się kolejne zamówienia choćby z Izraela, Niemiec czy Kanady.

Dzięki popularności zdobytej dzięki efektywności i wytrzymałości karabin ostatecznie był wykorzystywany w niemal 100 państwach świata, gdzie w części służy do dzisiaj. Z tego względu też brał udział w praktycznie wszystkich konfliktach XX i XXI wieku oraz zyskał określenie "prawa ręka wolnego świata". Jest to też broń ceniona w podmiotach niepaństwowych i przez wielu cywilnych użytkowników.

FN FAL działa na zasadzie systemu gazowego z krótkim skokiem tłoka, a ryglowanie odbywa się poprzez przekoszenie zamka w płaszczyźnie pionowej. Unikalną cechą jest wielopołożeniowy regulator gazu, umożliwiający dokładne dostosowanie broni do danej amunicji, co w rękach niedoświadczonego strzelca może stanowić problem (łatwo można rozregulować broń, co będzie skutkowało zacięciami).