USA i Brytyjczycy połączą siły? Chodzi o myśliwce przyszłości

Według oficjalnych informacji, będzie to jednosilnikowy samolot o zasięgu operacyjnym ok. 3 tys. km. Ma on rozwijać prędkość do 1900 km/h. Suchoj Checkmate będzie zatem w stanie pokonać bez tankowania z powietrza większy dystans niż F-35 (w tym przypadku zasięg wynosi nieco ponad 2,2 tys. km), ale ma charakteryzować się nieco mniejszą prędkością (amerykańska maszyna może latać z prędkością 2,25 tys. km/h).