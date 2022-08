Wpadka Rosjan? Na świątecznym plakacie pojawił się okręt z USA

Gdy wyszło na jaw, że baner nie przedstawia rosyjskiej jednostki, natychmiast go zdjęto – informuje serwis internetowy telewizji Biełsat . Wyjaśniamy, jakie są możliwości okrętu, który znalazł się na plakacie w Tiumeniu.

USS George H.W. Bush (CVN-77) to okręt typu Nimitz włączony do służby w 2009 r. Zbudowano go w stoczni Newport News za kwotę 6,2 mld d dolarów. Jednostka jest wyposażona w dwa reaktory atomowe o mocy 280 000 KM, które wytwarzają parę dla turbin napędzających cztery śruby. CVN-77 osiąga prędkość ponad 30 węzłów, czyli przekraczającą 56 km/h.