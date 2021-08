Uprawa pasowa to przyszłość rolnictwa. Sposób na dbanie o klimat

Jakie są kolejne zalety uprawy pasowej? Ogranicza ona ilość stosowanych nawozów. Są one bowiem podawane dokładnie w to miejsce, w którym wysiewana jest konkretna roślina. Oznacza to znaczne ograniczenie strat nawozów, a także mniejsze przenikanie ich do wód gruntowych, co z kolei przełoży się na mniejsze zanieczyszczenie rzek i jezior.