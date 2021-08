Woda z kranu czy z butelki? Naukowcy sprawdzili co jest lepsze

Jakość wody kranowej w Polsce

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Ramowa Dyrektywa Wodna, która określa wymagania odnośnie czystości wszystkich wód gruntowych i powierzchniowych. Oznacza to, że woda przeznaczona do konsumpcji przez ludzi, nie może być w żadnym stopniu szkodliwa. Jest niemal pewne, że woda, która dociera z wodociągów do budynku mieszkalnego, jest zdatna do picia. Problemem bywają stare, zanieczyszczone rury w obrębie mieszkania lub domu.