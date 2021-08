Rolnicy domagają się zmiany prawa. Chcą nowych obowiązków dla firm

Utrudniony odbiór odpadów przyczynia się do zaśmiecania gospodarstw rolnych, ale także okolicznych dróg i lasów. Nie musi to wcale wynikać ze złej woli rolników. Folia i styropian to materiały bardzo lekkie, do tego styropian bardzo łatwo się kruszy. Przechowywanie tego typu materiałów na terenie gospodarstwa tworzy istotne ryzyko rozniesienia ich po okolicy przez wiatr.