John Deere inwestuje w automatyzację. Firma kupuje Bear Flag Robotics

John Deere wykupił firmę Bear Flag Robotics. Oba przedsiębiorstwa w podobny sposób podchodzą do wizji automatyzacji rolnictwa, co doprowadziło do przejęcia mniejszej z nich. Kwota inwestycji została ustalona na 250 milionów dolarów - tyle John Deere zapłacił za przejęcie powstałego w 2017 roku start-upu.