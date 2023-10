Ukraińskie drony atakują Soczi. To ulubione miasto wypoczynkowe Putina

Do ataków są wykorzystywane drony różnorakiej konstrukcji typu np. Rubaka o zasięgu 500 km, Bóbr o dwukrotnie większym zasięgu bądź PD-1/2. W przypadku nagrania pokazującego drona nad miastem Soczi widać, że był to PD-1,którego można poznać po charakterystycznej części ogonowej i wingletach na końcówkach skrzydeł.

PD-1 to dron o rozpiętości skrzydeł do 5 m wykonany z kompozytów zdolny do przenoszenia 6 kg ładunku i przebywania w powietrzu przez 8 godzin. Jego zasięg jest wedle producenta szacowany na około 500 km i co ważne dron może działać w środkowniku pozbawionym dostępu do nawigacji satelitarnej.