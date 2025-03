Iran ujawnił podziemną bazę. Tak chce chronić cenną broń

1 lutego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ujawnił trzecią już w ciągu miesiąca bazę rakietową, gromadzącą pociski różnych typów umieszczone w wyrzutniach zainstalowanych na ciężarówkach. Na krótkich materiałach filmowych, które zamieszczamy niżej, widać rzędy pojazdów w stosunkowo wąskich korytarzach. Zasoby przechowywane w tych bazach mają dać Irańczykom zdolność do obrony południowego wybrzeża.

W inspekcji obiektu wziął udział dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał dywizji Hosejn Salami, któremu towarzyszył dowódca sił morskich Pasdaranów, kontradmirał Alireza Tangsiri. Nie obyło się bez propagandowych obietnic, do których opinia publiczna już raczej przywykła. Salami podkreślił, że miasta rakietowe są częścią potęgi Iranu i służą jako ostrzeżenie dla wrogów.

– Przygotowujemy się do stawienia czoła każdemu wrogowi, na dowolną skalę, w dowolny sposób i w dowolnym miejscu – powiedział Tangsiri.

Pomijając propagandowy wydźwięk tych informacji, warto zauważyć, że Iran stara się szybko odbudować swój potencjał po izraelskich nalotach. Nie ujawniono, co oczywiste, lokalizacji "podziemnego miasta rakietowego", ale określono, że znajduje się ono gdzieś w południowym Iranie. Obiekt ma być położony około 500 metrów pod ziemią. Siły tam zgromadzone mają mieć oko na Zatokę Perską, Cieśninę Ormuz i Zatokę Omańską, które dla Islamskiej Republiki Iranu mają znaczenie strategiczne.

Teheran już w przeszłości chwalił się podobnymi obiektami i podkreślał ich różne możliwości. Celem Iranu jest przekazanie Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, że może utrzymać wiele swoich sił pod ziemią w przypadku ataku, a tym samym uczynić je odpornymi na uderzenia i zapewnić swoim siłom zdolność do kontrataku.

Przy okazji opinię publiczną poinformowano o istnieniu pocisku manewrującego Ghadr-380 o zasięgu przekraczającym 1000 kilometrów. Według dostępnych informacji wyrzutnia może być obsługiwana przez jedną osobę, a proces odpalenia trwa mniej niż pięć minut. Źródła irańskie twierdzą, że pocisk jest odporny na zakłócenia elektroniczne i może być napro­wa­dzany aż do momentu uderzenia. Na temat samego pocisku nie podano wielu szczegółów, nie wiemy nic na temat głowicy bojowej, tajemnicą owiane są wszystkie parametry oprócz trudnego do zweryfikowania zasięgu. Ghadr-380 miał być wystrzelony ze stanowiska gdzieś w centralnym Iranie i spaść do Zatoki Omańskiej.