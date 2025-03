Zbadali rosyjskie rakiety. Moskwa wciąż śmieje się z sankcji

Portal Defense Express, specjalizujący się w tematyce militarnej, wyjaśnia że Rosjanie stosują w tych rakietach podwójny żyroskop, zapewne w celu poprawy dokładności ataków. O ile jeden z nich jest produkowany przez rosyjską firmę Optolink, o tyle analiza drugiego doprowadziła do wniosków, że jest to tajemnicze zagraniczne urządzenie z plombami w języku chińskim.

Tym bardziej, że jest to nie pierwszy, ale kolejny podobny przykład. Tylko w ostatnich tygodniach zagraniczne komponenty odkryto m.in. w najnowszych modyfikacjach dronów Shahed-136. Pod koniec zeszłego roku śledztwa udowodniły natomiast, że Rosjanie pomimo sankcji latają Su‑30SM , a także nie mają problemów z zaopatrywaniem się w komponenty do systemów walki elektronicznej .

Sam system Tornado-S to jedna z nowszych tego typu broni w arsenale Rosjan, jest uznawany za odpowiednik amerykańskich HIMARS-ów. To zmodyfikowany BM-30 Smiercz, system rakietowy przystosowany do miotania pocisków kal. 300 mm (o długości ok. 8 m) na dystansie nawet 200 km z precyzją trafiania do kilku m.