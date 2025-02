Już nie ma wątpliwości. Tak Korea Północna zbroi Rosję

Pod koniec 2024 r. w przestrzeni publicznej pojawiały się zdjęcia prezentujące transporty tego typu północnokoreańskich armatohaubic w Rosji . Odebrano to jako kolejną formę wsparcia zapewnianego Moskwie przez Pjongjang. Po kilku tygodniach sprzęt pojawił się na froncie w Ukrainie.

M1989 Koksan to najpotężniejsze samobieżne działo polowe, jakie ma na swoim stanie Kore Północna. Jest wyposażone w armatę kal. 170 mm o długości lufy 50 kalibrów.

Dzięki temu, przynajmniej wedle powszechnie dostępnych danych, ma pozwalać na rażenie celów na dystansie do 40 km lub nawet 60 km w przypadku skorzystania z amunicji specjalnej. To znacznie więcej niż w przypadku poradzieckiej artylerii kal. 122 mm oraz kal. 152 mm, na jakiej bazują rosyjskie oddziały w Ukrainie.

Z drugiej strony, M1989 Koksan to jeden z tych północnokoreańskich sprzętów, co do jakości i faktycznych możliwości eksperci maja najwięcej wątpliwości. Przede wszystkim z racji wieku oraz nietypowych pocisków, jakie są tu niezbędne. W efekcie Rosjanie chcąc dłużej korzystać z M1989 Koksan uzależniają się całkowicie od dostaw z Korei Północnej.