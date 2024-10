Rosyjski MON na oficjalnym kanale na Telegramie chwali się eliminacją ukraińskich żołnierzy podczas końcowego etapu walk pod Wuhłedarem . Warto zaznaczyć, że wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Jednakże inni osintowcy zajmujący się tematem faktycznie potwierdzili, że widoczna na poniższym nagraniu armata polowa to antyczna D-74 zaprojektowana jeszcze w latach 40. XX wieku jako następstwo dla szeroko stosowanej podczas II ws. armaty M1931 (A-19). Pojawiają się też informacje, że zwiększona liczba armat D-74 opuszcza składy i zmierza do jednostek frontowych.

Armata polowa D-74 kal. 122 została pierwszy raz zauważona w 1955 roku i była używana w służbie razem z D-20 kal. 152 mm oraz M-46 kal. 130 mm. W przeciwieństwie do starszej M1931 (A-19) D-74 dysponowała dłuższą lufą (52 kalibry) w porównaniu do 45 kalibrów, co przełożyło się na wyższą prędkość wylotową pocisków i wyższy zasięg.