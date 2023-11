Zdecydowane słowa oficera z USA. Zdradza szczegóły działań

Zapowiedź obecności amerykańskich okrętów "to działanie zamierzone" – podaje portal Defense Romania. Ben Hodges wyjaśnia, że zwykle USA nie przekazują informacji o miejscu stacjonowania okrętów podwodnych . Z uwagi jednak na ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu, tym razem wojsko postanowiło zrobić wyjątek i "Stany Zjednoczone zasygnalizowały, że nie żartują" – czytamy.

Jednocześnie to znak m.in. dla Hezbollahu, aby nie eskalować konfliktu i nie angażować się w wojnyę na Bliskim wschodzie. – Mamy ogromną siłę bojową , którą możemy przekazać – mówił Hodges. Podkreślił też udział wspomnianego Hezbollahu w konflikcie. – Szef Hassan Nasr Allah dotychczas pokazał pięść, ale pozostał na uboczu.

Okręty klasy Ohio, czyli jedna z jednostek, która trafiła na Bliski Wschód, są często określane mianem okrętów Trident. To jednostki atomowe przeznaczone do przenoszenia pocisków balistycznych SLBM typu Trident II D-5 wyposażonych w głowice termojądrowe. 18 jednostek typu Ohio stanowi dziś podstawę systemu strategicznego odstraszania nuklearnego, które zastąpiły wykorzystywane wcześniej do tego celu okręty Polaris-Poseidon.