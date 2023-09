Ukraińcy mają nową broń. Wygląda jak z filmów science fiction

Sprzęt został skonstruowany z myślą o ukraińskim batalionie "Da Vinci Wolves". Przez samych Ukraińców bywa określany również jako naziemny dron. Główną ideą było zmniejszenie strat podczas walk na niewielkim dystansie, w których udział biorą żołnierze bez ciężkiego sprzętu. Skonstruowana broń to podłączanie karabinu maszynowego i zdalnie sterowanej platformy kołowej Lynx. Pokazano ją na krótkim nagraniu.

Niewielkie gabaryty sprawiają, że nowe ukraińskie naziemne bezzałogowce są niewidoczne poruszając się np. w wyższych trawach. Stawią jednak śmiertelne zagrożenie dla wrogiego żołnierza, który nie znajduje się w opancerzonym pojeździe. Jest to spowodowane faktem, iż do czterokołowego nadwozia przymocowany został karabin maszynowy kal. 7,62 mm.

To zdalnie sterowana wieża Shablya, którą można było zobaczyć już na stacjonarnych platformach oraz na samochodach. Jest wyposażona w kamerę wideo i kamerę termowizyjną oraz czujniki. Operatorzy mogą strzelać z niej zdalnie, także w nocy. Efektywny zasięg rażenia to w tym przypadku ok. 2 km. Alternatywnie zamiast karabinu maszynowego może być zamontowany granatnik.