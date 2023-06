Konsolka Steamdeck. W Ukrainie służy do eliminacji Rosjan

Jak widać na poniższym nagraniu nie wszyscy wykorzystują Steamdecka do zdobywania fragów w grach z serii Call of Duty czy Battlefield na wyjeździe. Przykładowo ukraińscy żołnierze wykorzystują ją w charakterze kontrolera zdalnie sterowanej wieżyczki "ShaBlya" od firmy Roboneers.

Tutaj z kolei mamy do czynienia z modelem zaprojektowanym do wykorzystywania uniwersalnych karabinów maszynowych (ukm) w kalibrze 7,62x54 mm R. Zakres pracy wieżyczek "ShaBlya" w elewacji wynosi od -13 do 75 stopni, a azymucie 360 stopni, a połączenie z kontrolerem jest kablowe. Z jednej strony ogranicza to zasięg (najpewniej kilkadziesiąt metrów), ale z drugiej strony połączenia przewodowego nie da się zakłócić.