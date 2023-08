Amerykańska policja z Miami. Skonfiskowana broń trafiła do Ukrainy

Do Ukrainy trafiła pierwsza partia ponad 101 egzemplarzy broni strzeleckiej podarowanej przez policjantów z Miami. Broń pochodzi zarówno ze składu przeznaczonego na broń skonfiskowaną z różnych powodów bądź ze zbiórki broni, gdzie każdy mógł oddać swoją broń za nawet 150 dolarów za karabin lub karabinek.

Tego typu wydarzenia są popularne w USA wśród grup pragnących zaostrzyć prawo do posiadania broni czasem wykorzystywanych jako dodatkowe źródło zarobku przez kreatywnych posiadaczy drukarek 3D.

Do tego mamy całkiem sporą liczbę broni krótkiej, których większość to popularne Glocki lub ich klony np. z Turcji i pistolety Beretta 92FS kal. 9x19 mm. Do tego Amerykanie podarowali 148 tys. sztuk amunicji.