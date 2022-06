Ukraińcy apelują do świata. Chodzi o samoloty

Wyłowili go z wody. Leżał na dnie od początku wojny

Obecnie obrońcy korzystają z poradzieckich samolotów wojskowych , w tym z MiG–29 , Su–24 i Su–25. Pierwsza z tych maszyn to myśliwiec odrzutowy zaprojektowany w latach 70. XX w. Myśliwiec był produkowany od 1983 r., a jego głównym przeznaczeniem są działania w pobliżu frontu i własnych sił zbrojnych.

MiG–29 może rozwijać prędkość do ok. 2445 km/h. Dużym atutem tej maszyny jest moc silników, które zapewniają duży zapas ciągu. Ograniczenie stanowi natomiast zasięg , wynoszący 1750 km lub 2100 km w przypadku zastosowania dodatkowego zbiornika paliwa. W uzbrojeniu myśliwca znajdziemy m.in. działko GSz–301 i pociski powietrze–powietrze R–27 Wympieł.

Su–24 to radziecki bombowiec opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Jest to dwumiejscowa maszyna produkowana w latach 1972–1993. Samolot ma ponad 22 m długości i został wyposażony w dwa silniki turboodrzutowe AL–21F–3.

Konstrukcja posiada skrzydła o zmiennej generacji i jako pierwsza w ZSRR otrzymała zintegrowany cyfrowy system nawigacji/ataku. Maszyna została stworzona do uderzeń jądrowych i konwencjonalnych. W jej uzbrojeniu znajduje się m.in. sześciolufowe działo 23 mm GSz–6–23 lub sześciolufowe działko 30 mm GSz–6N–30. Do tego dochodzi uzbrojenie podwieszane na 8 węzłach o łącznej masie do 7 ton.