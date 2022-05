"Kontynuujemy rozmowy". Ambasador Ukrainy o polskich MiG-29

MiG-29 to myśliwce frontowe konstrukcji radzieckiej, produkowane od 1983 r. Pomimo upływu lat, wciąż są to bardzo groźne maszyny, o czym świadczy najlepiej fakt, że na początku wojny Ukraińcy mieli przy ich użyciu zniszczyć znacznie nowsze samoloty rosyjskie.

MiG-29 posiada napęd odrzutowy, który pozwala mu rozwijać prędkość maksymalną na poziomie Mach 2,3 (ok. 2445 km/h). Zasięg samolotu wynosi 1700 km lub 2100 km przy zastosowaniu dodatkowych zbiorników paliwa. Ponieważ nie są to duże wartości, MiG-29 jest wykorzystywany głównie do walk blisko frontu oraz własnych sił.