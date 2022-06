Tureckie F-16 w Polsce. Uczestniczą we wspólnych ćwiczeniach

Zgodnie z planem, manewry, które rozpoczęły się 30 maja, potrwają do niedzieli 12 czerwca. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, w związku z ćwiczeniami na lotnisku w poznańskich Krzesinach stacjonują cztery myśliwce F-16 tureckich sił powietrznych. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tych maszyn.

F-16 to amerykańskie myśliwce opracowane w połowie lat 70. Od 1993 r. są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Mogą poruszać się z prędkością Mach 2, czyli ok. 2450 km/h. F-16 ma ok. 15 m długości, blisko 5 m wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 9,8 m.