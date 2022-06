Wyłowili go z wody. Leżał na dnie od początku wojny

Mi-35M Krokodyl stanowi głęboką modernizację śmigłowców Mi-24W, dlatego jest również oznaczany jako Mi-24WM. Zespół Badań i Analiz Militarnych zwracał swego czasu uwagę, że jest to jeden z najstarszych (ale wciąż modernizowanych) wiropłatów rosyjskich. Do tej pory mogło powstać ok. 3,6 tys. egzemplarzy tej maszyny. Pomimo wysokich kosztów, Mi-35M cieszy się dużym zainteresowaniem Moskwy, stąd można uznać, że jest to jeden z czołowych śmigłowców rosyjskiej armii.