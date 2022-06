Polska i Czechy pomogą chronić nieba nad Słowacją. Trwa ustalanie szczegółów

W sobotę, 18 czerwca Jaroslav Naď, minister obrony Słowacji podczas wizyty w czeskim ministerstwie obrony zwrócił się do Czech z prośbą o pomoc w tymczasowej ochronie słowackiej przestrzeni powietrznej. Później dodał, że w projekt będą zaangażowani również Polacy. Jana Černochova dodała, że Czechy będą teraz negocjować warunki tej pomocy.

Polska posiada doświadczenie w tego typu manewrach, zwłaszcza że nie tak dawno rodzime F-16 uczestniczyły w misji Baltic Air Policing NATO (od grudnia 2021 r. do marca 2022 r.), podczas której patrolowały przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. W kraju mamy 48 myśliwców wielozadaniowych Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ (w tym 36 jednomiejscowych F-16C Block52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block52+). Nie wszystkie maszyny są jednak zdolne do działań operacyjnych.

Jeśli projekt zaproponowany przez Słowację dojdzie do skutku, polskie F-16 najprawdopodobniej będą współpracować z czeskimi JAS 39 Gripen. Są to lekkie myśliwce wielozadaniowe wyprodukowane przez szwedzką firmę SAAB w koprodukcji z BAE Systems. Czesi posiadają maszyny w wersji JAS 39C oraz JAS 39D. Tego typu myśliwce mają długość odpowiednio w wersjach A/C - 14,1 m i w wersjach B/D 14,8 m. Ich wysokość to 4,5 m, a rozpiętość skrzydeł - 8,4 m.