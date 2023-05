Teraz ofiarą padł okręt rozpoznania radioelektronicznego Ivan Khurs, który został zaatakowany kilkoma nawodnymi dronami, z czego przynajmniej jeden został zniszczony przez Rosjan, a drugi z sukcesem uderzył w jednostkę. Ta miała jednak zdołać o własnych siłach powrócić do portu w Sewastopolu.

Ukraińcy wykorzystują nawodne drony bazujące na kanadyjskich skuterach wodnych od Sea-Doo o długości 5,5 m o masie około jednej tony, z czego około 200 kg przypada na głowicę bojową z detonatorami kontaktowymi umiejscowionymi z przodu łodzi. Dron dzięki zastosowaniu pędnika strumieniowego zasilanego przez silnik spalinowy Rotax jest zdolny do osiągnięcia prędkości 80 km/h.

Jest bardzo nowoczesna wyspecjalizowana jednostka, których Rosjanie na stanie mają tylko dwie sztuki. Pierwszym okrętem z tej serii był Yuriy Ivanov zwodowany w 2016 roku służący we Flocie Północnej, a drugim jest Ivan Khurs zwodowany w 2018 roku.

Mamy więc do czynienia z jednym z najnowocześniejszych okrętów Rosji dedykowanych prowadzeniu wywiadu sygnałowego, a więc w tym przypadku prowadzeniu nasłuchu Ukraińców. Z tego względu jest to stosunkowo mały okręt o wyporności 4000 ton wyposażony tylko w podstawowe uzbrojenie obejmujące wielkokalibrowe karabiny maszynowe KPW kal. 14,5×114 mm i wyrzutnie 9K38 Igła o zasięgu około 6 km i pułapie do nieco ponad 3 km. Z tego powodu Ivan Khurs powinien zawsze dysponować obstawą lepiej wyposażonych okrętów.