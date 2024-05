Ukraina potrzebuje ich jak powietrza. Włochy się zastanawiają

System przeciwlotniczy SAMP/T, którego nazwa jest skrótem od Surface-to-Air Missile Platform/Terrain, jest nowoczesnym osiągnięciem konsorcjum EUROSAM, w skład którego wchodzą firmy z Francji i Włoch. Od momentu wprowadzenia go do użytku w 2011 roku, system ten uchodzi za jeden z najnowocześniejszych w swojej klasie na świecie.

W porównaniu do swojego starego i bardziej znanego konkurenta czyli systemu Patriot europejski system jest bardziej mobilny i łatwiejszy w obsłudze. Wszystkie jego elementy znajdują się bowiem na ciężarówkach, a nie holowanych naczepach oraz do jego obsługi wystarczy tylko 14 żołnierzy, a nie 90 jak ma to miejsce w przypadku Patriota.

System jest także wyposażony w radar zapewniający możliwość wykrywania celów w 360 stopniach w przeciwieństwie do Patriota, którego radar nie licząc nowoczesnego LTAMDS ma pole wykrywania ograniczone do 120 stopni. Co prawda zasięg wykrywania celów bazowego radaru "Arabel" wykonanego w technologii PESA (Passive electronically scanned array) to niezbyt zachwycające ponad 100 km.