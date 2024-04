Ukraina potrzebuje systemów Patriot. Izrael właśnie je wycofuje

Jednym z elementów antybalistycznej tarczy Izraela były do niedawna wyrzutnie Patriot. Ponieważ Izrael rozwinął i wprowadził do służby własne, nowocześniejsze rozwiązania, zdecydował o wycofaniu amerykańskiej broni. To ważna szansa dla Ukrainy, choć przekazanie wyrzutni może okazać się skomplikowane.