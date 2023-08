Ukraina dostała rzadki sprzęt. Jest dowód, że używają polskiego WŁWD

Na Telegramie pojawiło się wideo przedstawiające odpalenie przez ukraińskich żołnierzy z jednostki sapersko-inżynieryjnej polskiego systemu rozminowywania ZB-WŁWD. Nie jest wiadome, gdzie i kiedy zrobiono wspomniane nagranie, jednak to pierwszy dowód na to, że dokonująca aktualnie kontrofensywy Ukraina otrzymała ten sprzęt od naszego kraju.

Wyrzutnia Ładunku Wydłużonego Dużego (WŁWD) jest przeznaczona do wykonywania przejść w zaporach minowych sposobem wybuchowym. Działa ona podobnie do amerykańskich wyrzutni M58 MICLIC lub rosyjskich UR-77 . Rakieta holuje wydłużony ładunek wybuchowy ponad polem minowym, a kiedy już opadnie, obsługa detonuje ładunek, oczyszczając z min trasę przemarszu.

Nawet niewielkie ilości takiego sprzętu są jednak w Ukrainie na wagę złota. Cały kraj jest pokryty ogromną ilością min (sytuacja porównywana jest nawet do pokrycia minami Wietnamu po wojnie z USA), podczas gdy zaledwie w zeszłym miesiącu The Washington Post ujawnił, że do czasu rozpoczęcia kontrofensywy Ukraina otrzymała zaledwie 15 proc. obiecanego jej sprzętu do rozminowywania.