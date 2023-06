Niewybuchy - koszmar cywilów. Ukrainę czeka to co Wietnam?

Niewybuchem możemy określić każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy, który powinien był zdetonować, ale, pomimo że zaszły warunki do tego konieczne eksplozja nie nastąpiła. Na terenach dotkniętych działaniami wojennymi liczba niewybuchów, które spoczywają gdzieś umieszczone celowo (miny) lub po upadku, który nie zakończył się detonacją (bomby, pociski, rakiety) może być niezwykle duża. Eksperci stwierdzają, że Rosja zrobiła z Ukrainy największe pole minowe na świecie, zaminowując łącznie obszar większy niż cały Półwysep Koreański. To jak długo może potrwać doprowadzenie później kraju do stanu względnego bezpieczeństwa można sobie wyobrazić na podstawie doświadczeń Wietnamu po konflikcie z USA.