Transporter BTR‑22. Rosjanie zbudowali własnego Rosomaka

Rosyjska armia od lat korzysta z kołowych transporterów opancerzonych z rodziny BTR . To linia pojazdów zapoczątkowana przez opracowany jeszcze w latach 50. XX wieku ośmiokołowy BTR-60, kończąca się obecnie na modelu BTR-82 .

Pozwoliło to wygospodarowanie w tylnej części przestrzeni na przedział bojowy i desantowy (dla 10 osób), umożliwiając zarazem na umieszczenie dużego wyjścia z tyłu pojazdu.

To znaczący postęp w porównaniu ze starszymi BTR-ami, gdzie żołnierze desantu musieli opuszczać pojazd przez włazy w stropie, co wystawiało ich na ostrzał, albo przez drzwi umieszczone pomiędzy jego środkowymi kołami, co w przypadku nawet wolnej jazdy zmieniało wysiadanie w walkę o życie.