Czołgi T-14 Armata w Ukrainie. Sensacyjne doniesienia Władimira Sołowjowa

Informacje na temat skierowania czołgów T-14 do Ukrainy przekazał Władimir Sołowjow. To popularny w Rosji prezenter państwowych kanałów telewizyjnych, a zarazem celebryta i propagandysta, popularyzujący narrację Kremla.

T-14 Armata to pierwszy czołg określany mianem maszyny 4. generacji. Do tej pory zasłynął spektakularnym zepsuciem się podczas przygotowań do defilady. Tym, co wiadomo na jego temat, jest zastosowanie – po raz pierwszy w seryjnie produkowanym, współczesnym czołgu podstawowym – bezzałogowej wieży.