Szwedzka broń zdaje egzamin. Carl Gustaf zniszczył czołg Rosjan

Broń wykorzystuje pociski 84×246 mm R. Co istotne, jest to działo wielozadaniowe, które można dostosować do zmieniających się warunków pola walki. Carl Gustaf jest dostosowany do szerokiego wachlarza amunicji: przeciwpancernej, burzącej, odłamkowej, oświetlającej i sygnalizującej. Z tych względów szwedzkie działa bezodrzutowe zyskały ogromną popularność wśród jednostek specjalnych na całym świecie.