Paweł Urzenitzok, doktorant z Akademii Leona Koźmińskiego, zwraca uwagę na zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w administracji publicznej, szczególnie podkreślając problem stronniczości algorytmicznej. Według niego, algorytmy, mimo że wydają się neutralne, mogą prowadzić do nierównego traktowania różnych grup społecznych , co jest szczególnie niebezpieczne w kontekście urzędów i ministerstw, które powinny zapewniać równe szanse.

"Algorytmy same z siebie nie są obiektywne, opierają się na danych, którymi je zasilimy ; mogą wydawać się neutralne, ale i tak mogą doprowadzić do pogłębienia uprzedzeń" - podkreślił ekspert w trakcie debaty "Bezpieczeństwo, etyka i wyzwania prawne AI w administracji", która miała miejsce podczas konferencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN, cytowany przez PAP.

Jak wskazał, w administracji publicznej, czyli np. w urzędach i ministerstwach to "poważna sprawa", bo to właśnie ona powinna zapewniać równe szanse i przejrzyste traktowanie. "Jako obywatele mamy prawo wiedzieć, w jaki sposób została podjęta decyzja i jakie były jej kryteria" - zauważył.

Paweł Urzenitzok podkreśla również problem tzw. black box , gdzie decyzje AI są nieprzejrzyste nawet dla twórców algorytmów. Taka sytuacja stwarza ryzyko, że decyzje AI mogą być trudne do zrozumienia dla osób, które są nimi dotknięte.

Urzenitzok podkreślił, że problem ten dotyczy wielu obszarów, takich jak dostęp do usług publicznych czy zatrudnienie, gdzie automatyczne systemy AI mogą odrzucać aplikacje osób z mniejszości etnicznych. Zauważył również, że podobne problemy mogą wystąpić przy przyznawaniu świadczeń społecznych, gdzie algorytmy mogą nie uwzględniać danych z określonych regionów, co prowadzi do niesprawiedliwego rozdziału zasiłków.