Ukraina boryka się z rosnącymi problemami związanymi z utrzymaniem amerykańskiego sprzętu wojskowego. Czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley oraz transportery opancerzone Stryker wymagają stałego dostępu do części zamiennych, których dostawy zostały wstrzymane wraz z ustaniem wszelkiej amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy . To może znacząco wpłynąć na zdolności operacyjne ukraińskich sił zbrojnych - czytamy.

Jak podaje agencja Unian, amerykańska polityka zakłada, że istotne naprawy sprzętu powinny odbywać się na terenie NATO, co samo w sobie komplikuje sytuację. Wcześniej oznaczało to jednak tylko opóźnienia. Teraz brak części zamiennych uniemożliwi jakiekolwiek naprawy. Ukraińscy żołnierze mogą być zmuszeni do "kanibalizacji" sprzętu, czyli rozbierania jednych maszyn na części, by naprawić inne.